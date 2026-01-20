#Казахстан в сравнении
Общество

Снег во дворах – чья ответственность? В акимате Астаны сделали разъяснение

Фото: Instagram/astana_akimdigi_akimat_astana
Сегодня, 20 января 2026 года, в пресс-службе акимата Астаны жителям разъяснили, кто должен убирать снег и наледь во дворах, сообщает Zakon.kz.

Как отметили столичные власти:

"Поддержание порядка на придомовых территориях обеспечивают КСК и ОСИ, которые должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов".

Вместе с тем в акимате Астаны напомнили, что коммунальные службы с начала зимнего периода продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме.

"За прошедшую ночь с территории города на специальные полигоны было вывезено более 23 тыс. кубометров снега 1498 рейсами большегрузов. С утра 20 января в снегоуборочных работах задействовано более 3000 дорожных рабочих и 1544 единиц спецтехники. С начала зимнего сезона из города вывезено более 2,9 млн кубометров снега 210 646 рейсами".Пресс-служба акимата Астаны

В первую очередь, как пояснили власти столицы, очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения – во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

"Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. Эти работы также ведутся круглосуточно".Пресс-служба акимата Астаны

Также столичный акимат вновь призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 11:36
В Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются снег и метель, а в нескольких областях – сильный мороз

О том, какой будет погода в Астане 20, 21 и 22 января 2026 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
