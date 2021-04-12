В центре Бишкека проходит митинг - некоторые партии недовольны итогами выборов

Некоторые партии не признали итоги выборов в Бишкекский городской кенеш. Возле Центризбиркома в центре Бишкека проходит пикет, передает zakon.kz.

Как сообщает sputnik.kg, возле здания ЦИК собрались представители партий, недовольные итогами выборов. Их около 50 человек.

Отмечается, что часть партий, участвовавших в выборах депутатов Бишкекского горкенеша, не признают итоги голосования.

Видео с места событий можно посмотреть здесь.

Согласно предварительным итогам, подсчитанных по данным электронных урн, в столичный горкенеш прошли шесть партий: "Эмгек" (13,9%), "Ак-Бата" (12,22%), НДПК (10,62%), "Ата-Журт Кыргызстан" (9,52%), "Ынтымак" (8,3%) и "Наш народ" (7,75%).

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