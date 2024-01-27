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В Сербии митингующие требуют отменить результаты парламентских выборов

флаг Сербии Фото: freepik
Около 2000 человек собрались возле Конституционного суда Сербии, чтобы потребовать аннулировать выборы прошлого месяца из-за сообщений о широкомасштабных нарушениях, сообщает Zakon.kz.

Группа "Сербия против насилия" обвинила правительство президента Александра Вучича в организации фальсификаций на парламентских и местных выборах 17 декабря, пишет ABC News.

Государственная избирательная комиссия объявила Сербскую прогрессивную партию Вучича победителем выборов и отклонила жалобы оппозиции. Конституционный суд еще не вынес решения по этому спору.

Около 2000 человек также прошли маршем к штаб-квартире сербской общественной телекомпании РТС, которую они обвиняют в проправительственной предвзятости.

Международные наблюдатели за выборами сообщили о случаях подкупа голосов и вбросов бюллетеней и заявили, что выборы в Сербии в целом прошли в "несправедливых условиях".

Оппозиционные партии и местные независимые наблюдатели за выборами утверждают, что избирателей привозили в Белград на автобусах, чтобы проголосовать за правящую партию, после того, как они были зарегистрированы по поддельным адресам.

В конце декабря тысячи людей несколько дней митинговали, обвиняя Вучича в краже избирательных бюллетеней. Полиция применила перцовый баллончик и задержала десятки людей после того, как протестующие попытались войти в мэрию Белграда во время одной из демонстраций.

Хотя Вучич говорит, что хочет привести Сербию в Европейский Союз, критики обвиняют лидера-популиста в навязывании автократии путем взятия под контроль основных средств массовой информации и всех государственных институтов.

Суд присяжных Нью-Йорка вынес решение по делу о клевете и изнасиловании против Дональда Трампа, в которой потерпевшей выступила писательница Элизабет Джин Кэрролл. Окончательное решение присяжных заседателей привело к выплатам в 83,3 миллиона долларов.

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