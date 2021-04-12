За сутки 15 человек скончались от коронавируса в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12 апреля, сообщает zakon.kz.

На 12 апреля лечение от КВИ продолжают получать 34 478 человек (33 908 КВИ+ и 570 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 349 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 129 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 569 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.

За сутки 15 казахстанцев скончались от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3236 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 10 апреля 2021 года зарегистрировано 37 новых случаев заболевания. Выздоровели 125 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 51 399, случаев с летальным исходом - 727, всего выздоровели – 50 102 человека.