Новая рассылка о червях в масках появилась в Казнете

В Казнете появились новые сообщения о неких червях-моргеллонах, живущих в медицинских масках. В сообщении говорится о том, что загадочные существа способны нанести непоправимый вред здоровью и с ними необходимо бороться. В Сети уже появляются рекомендации о том, как именно это делать, однако описанные способы могут скорее навредить, чем помочь, передает zakon.kz со ссылкой на Stopfake.

Сообщения о червях в масках и в наборах для ПЦР-тестирования, которых называют то моргеллонами, то наноботами, неоднократно опровергали как фактчекеры, так и представители Министерства здравоохранения РК.

Тем не менее в рассылаемом сообщении говорится о том, как избавиться от несуществующих червей. В частности, всем, кто носит маски, рекомендуют пить перекись водорода.

Однако такое "лечение" может навредить здоровью. Употреблять перекись водорода внутрь не рекомендуется вообще. Это может привести к летальному исходу. Смертельной дозой вещества считается 3 мл. Попадая на слизистые оболочки, перекись водорода может вызвать ожоги и деструктивные изменения, схожие с теми, которые спровоцированы воздействием щелочей.

Более того, "лечиться" от воздействия моргеллонов не нужно вовсе, так как существование этих червей, как и болезни, которую они могут вызвать, не доказано.

Этот недуг не внесен в международный классификатор болезней, так как большинство ученых склоняются к мнению, что болезнь Моргеллонов является галлюцинацией и представляет собой симптом психиатрического заболевания, известного как дерматозойный бред, или иного психического расстройства.

Из этого следует, что доверять советам по лечению моргеллонов не следует. Употребление перекиси водорода опасно, а доказательств существования болезни Моргеллонов нет.