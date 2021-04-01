Черви в масках, удаление WhatsApp, мандарины-убийцы: чем пугают друг друга казахстанцы

Каждый день на нас обрушивается масса советов и фейковых новостей о том, как защищаться от коронавируса, что нужно делать помимо вакцины, фейки о ПЦР-тестах и прочие обманы. Но многие люди верят им, стараясь выполнять все, даже самые невероятные рекомендации. Более того, веря в фейки, они рассылают их близким и знакомым, сообщает zakon.kz.

Предлагаем ТОП-10 фейковых новостей, вызвавших наибольший резонанс.

1. В медицинских масках обнаружены черви

Недавняя новость о том, что в масках обнаружены черви, быстро распространилась в социальных сетях. Было снято несколько видео, где люди показывают и комментируют увиденное. В одном видеоролике женщина показывает якобы присутствие маленьких черных червей над стаканом с горячей водой. В другом - женщины (одну слышно за кадром) якобы показывают, что на маске тоже есть черви.

Но оба видео фейк и только. Издание Factcheck.kz доказало, что это всего лишь частицы синтетического материала другого цвета от других изданий, которые производились на том же заводе масок. А то, что "черви шевелятся" на поверхности маски - это действие дыхание самой владелицы или обычного ветра. Ролики с "червями в масках" являются модифицированной версией конспирологической теории о частицах, которые "проникают в мозг человека" через нос и наносящих ему вред.

Данная информация не соответствует действительности. Согласно п. 2 ст. 231 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", производство лекарственных средств на территории РК осуществляется субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP) Республики Казахстан и (или) Евразийского экономического союза и на основании лицензии, полученной в порядке, установленном законодательством РК. Субъекты в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при производстве лекарственных средств обязаны соблюдать требования надлежащей производственной практики (GMP), - прокомментировал эти видео официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

2. ПЦР- тесты вызывают рак, потому что их обрабатывают опасным веществом

И снова в социальных сетях и мессенджерах распространили видео, где мужчина (возможно британец) рассказывает о том, что забор материала на коронавирус подвергается стерилизации окисью этилена - опасным химическим веществом, который вызывает онкологию. Из этой логики значит, что сами ПЦР-тесты опасны. Для доказательства он демонстрирует упаковку теста, где написано "STERILE EO".

Правда здесь только в одном моменте, а именно окись этилена действительно используют для стерилизации медицинского оборудования и на самом деле это вещество является канцерогенным (может вызвать злокачественные/доброкачественные образования). Важным компонентом стерилизации является дальнейшая очистка медицинских инструментов от окиси этилена до уровня, при котором он не несет вреда. Издание Factcheck.kz поставил вердикт этому утверждению: манипуляция и фейк.

3. Информация о появлении "алматинского" штамма коронавируса

Одно из казахстанских изданий сообщило о том, что в стране возможно появился новый штамм коронавируса. Однако позже руководитель международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов опроверг эту информацию. Ученый рассказал, что сведения были неправильно восприняты неправильно журналистом. На самом деле работники центра рассказали про какую-то мутацию, отдельно замену аминокислот. А человек неправильно принял это и назвал предположительно "алматинским штаммом".

4. Гибель детей от мандаринов

В мессенджере Whatsapp распространяли сообщение о якобы имеющихся летальных случаях среди детей после употребления апельсинов и мандаринов в Актобе. Департамент полиции же сообщил, что данная информация не соответствует действительности.

5.Дипфейки с "Томом Крузом" стали вирусными в TikTok

В социальной сети TikTok огромную популярность получил дипфейк-видео (методика наложения соответствующих изображений и видео на исходные изображения и видео) с "участием" голливудского актера Тома Круза. Об этом сообщает The Independent.

На видео якобы звезда играет в гольф, показывает фокусы и рассказывает анекдоты о Михаиле Горбачеве. На самом деле это не Том Круз, а человек с наложенным изображением или видео. Издание напоминает, что в отчете Университетского колледжа Лондона дипфейки были признаны наиболее опасными.

6. WhatsApp: не примете новые правила, аккаунт будет удален до 15 мая

WhatsApp принял новые правила конфиденциальности мессенджера, согласно которым пользователи должны принять их до 15 мая, иначе аккаунт будет удален. Компания подтвердила рассылку этого письма, но заявила что аккаунт не будет удален по наступлению 15 мая 2021 года, а только будет частично ограничен в функциональности. В мессенджере люди не смогут читать и отправлять сообщения, при этом звонки и уведомления останутся доступными. Если пользователь не примет новые правила, его аккаунт удалят через 120 дней.

7. Только жители Южной Кореи имеют антитела к ковиду

В Facebook распространили информация о том, что жители Южной Кореи, которые не болели Covid-19, имеют антитела к этой болезни. Эту новость изучили фактчекеры AFP.

Как выяснилось, эта новость вводит в заблуждение. По словам профессора Медицинского колледжа Сеульского национального университета Чан Джунхо в рамках исследования изучались жители Южной Кореи и США. Таким Образом, в исследовании нет данных, подтверждающих вводящее в заблуждение утверждение о том, что антитела против болезни есть только у южнокорейцев.





И без вакцины [от Covid-19] у 60% наших людей есть антитела. Только у южнокорейцев, — говорится в заявлении.

8. В Китае родился представитель новой человеческой расы

Периодически с 2009 года СМИ публикуют о появлении мальчика, как о новом представителе человеческой расы. Нюнг Юсуи живет на юге Китая и смотрит на мир пронзительными голубыми глазами с неоновым оттенком. Они светятся как у кошки и позволяют новому человеку видеть в темноте. Но на само деле это мальчик с клипа Aerials группы System of a down. Об этом пишет Factcheck.kz

9. Инстаграм будет удалять аккаунты пользователей за оскорбления в дайректе

Такую информацию распространили в соцсетях, но сама компания только сообщила об ужесточении за оскорбления расы и религии, сообщает Tjournal.

Компания заверила, что не будет нарушать тайну переписки. Instagram пообещал, что если заблокированный пользователь создаст новые аккаунты для обхода бана, эти страницы также заблокируют.

10. В Туркестанской области животное убивает людей

В мессенджере WhatsApp распространяли сообщение о том, что в Туркестанской области завелось опасное животное, которое нападает на людей и съедает их. Но, как выяснилось, распространяемое фото животного было вирусным и в других странах. На нем бурая гиена, которая не водится в Казахстане.