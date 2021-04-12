Порядка 2 млн казахстанцев обеспечат вакцинами до конца апреля

До конца апреля планируется обеспечить вакцинацией порядка 2 млн граждан страны, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

С 1 февраля в регионы поставлены 611 тыс. доз вакцины. Поставка осуществляется поэтапно согласно утвержденному графику. Уже завтра ожидается поставка очередных 300 тыс. доз в регионы. Дополнительно в апреле ожидается поставка порядка 1,4 млн доз вакцины, что обеспечит доступность вакцинацией порядка 2 млн граждан страны в апреле месяце, — сообщил Алексей Цой.

По его словам, на сегодня в регионах иммунизация проводится в 916 прививочных пунктах. Кроме того, для проведения вакцинации против КВИ в отдаленных регионах, организованных коллективах, местах массового скопления людей задействованы 233 выездные прививочные бригады.

Министр добавил, что в работу по вакцинации вовлечены около 10 тыс. медицинских работников.

В городах Алматы, Нур-Султан, Кокшетау прививочные пункты развернуты в ТРЦ и на рынках, где вакцинация доступна и в выходные дни, — уточнили на заседании.

Глава Минздрава напомнил, что с 8 апреля 2021 года записаться на вакцинацию можно через портал электронного правительства.

С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстане до сентября планируется обеспечить доступ к вакцинации порядка 10 млн населения страны или 100 % от подлежащего контингента, — заключил Цой.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан