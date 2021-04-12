Был ли Будда найманом. Что говорят генетики?

На канале "Qasqa Jol / Қасқа жол" вышел новый ролик-подкаст. Гостями видео стали известные ученые-генетики Жаксылык Сабитов и Максат Жабагин, они обсудили генеалогию, генетику и казахское шежире, передает zakon.kz.

Максат Жабагин заведует лабораторией генетики человека в Национальном центре биотехнологии. Жаксылык Сабитов - историк, генеалог. Ученые часто выступают с интервью, раскрывая "секреты" казахского рода, пишет Paryz.kz.

Ведущий подкаста напомнил о мифе о том, что Будда был найманом.

Когда исследовали выборку найманов, то обнаружили, то, что у них часто встречается гаплогруппа "О", но не упомянули, какой именно субтип. Когда мы говорим о родстве, надо иметь ввиду, на каком уровне родство, то есть гаплогруппы даже в пределах внутри "О" могут быть родственны между собой в пределах 100, пределах 1000 лет и пределах 10 000 лет. - отметил Максат Жабагин.

Гаплогруппой генетики называют набор ДНК, передающийся по наследству без изменений.

Жаксылык Сабитов дополнил ответ коллеги, проведя параллель между современными найманами и найманами кучлука.

Тут такой момент, для исследований было взято всего лишь три образца. Они (найманы-кучлуки, прим.), если посмотреть по их субкоду, от наших найманов отличаются на 16 тысяч лет. Соответственно, между собой они не родственники. То, что они относятся к сословию Шакья, еще не значит, что они потомки шакьямуни, и с такой маленькой выборкой говорить о чем-то вообще не стоит.

"То есть эта версия разбивается со всех сторон?"- уточнил ведущий. Жаксылык Сабитов ответил утвердительно.