60 лет назад человек впервые побывал в космосе: Что сохранилось

В СССР чуть ли не каждый второй мальчишка хотел стать космонавтом. Во многом столь массовое желание поучаствовать в освоении Вселенной было вызвано событием, состоявшимся 12 апреля 1961 года, когда человек, а именно советский космонавт Юрий Гагарин, впервые побывал в космосе. В распоряжении zakon.kz оказались уникальные снимки из Музея истории города Байконур, с помощью которых мы с вами совершим небольшое путешествие в прошлое.

Город Байконур (до 1995 года — город Ленинск) и космодром вместе образуют комплекс «Байконур», состоящий из 15 стартовых комплексов 9 типов для запусков ракет-носителей и 4-х пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.

Построен и использовался как первый и основной космодром СССР, вплоть до его распада, после чего космодром из союзной собственности перешёл в ведение Казахстана после обретения нашей страной Независимости. Сейчас комплекс арендуется Россией у Казахстана (договор на период до 2050 года).

Старт корабля «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту был произведён 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени (06:07 UTC) с космодрома Байконур.

Ночь перед полетом Гагарин провел в этой комнате:

Позывной Гагарина во время полёта — «Кедр». Гагарин также провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. «Положив» карандаш рядом с собой, он случайно обнаружил, что тот моментально начал уплывать. Из этого Гагарин сделал вывод, что карандаши и прочие предметы в космосе лучше привязывать. Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:53 на 106-й минуте корабль завершил полёт. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области, неподалёку от Энгельса в районе сёл Смеловка и Подгорное. Сам полет прошел не без происшествий, но важно, что Гагарин вернулся на Землю целым и невредимым. Так началась космическая эра в истории человечества.

Такие ракеты к сегодняшнему дню запускали с космодрома.

В натуральную величину они выглядят внушительно.

Зато внутри ракета не кажется такой уж вместительной.

У нынешних космических кораблей, запускаемых с Байконура, есть один минус - их нельзя использовать повторно.

Но был в СССР и свой шаттл, созданный для многоразовых полетов в космос.

Правда, вместо запланированных 100 полетов "Буран" совершил всего 1 вояж в космос.

В 2002 году в результате обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса космодрома Байконур был поврежден.

К слову, изначально знакомство человека с космосом было трагическим. 24 октября 1960 года при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошла трагедия. За 30 минут до запланированного пуска произошёл несанкционированный запуск двигателя второй ступени Р-16. Произошло разрушение баков первой ступени и взрывообразное возгорание компонентов ракетного топлива. В пожаре, по официальным данным, погибло 74 человека.

Но вернемся к хорошему. Освоение космоса открыло для человечества новые реалии. Например, еда космонавтов - это консервы в виде геля. В СССР космические консервы выглядели так:

Несмотря на то, что религия и наука находятся на разных полюсах, современное поколение космонавтов свято верит в то, что Бог есть даже в космосе. И на Байконуре работает священнослужитель, благословляющий российских космонавтов перед полетом. Это духовник Роскосмоса протоиерей Сергий Бычков.

Костюмы для космонавтов тоже эволюционировали.

В соответствии с программой полета Международной космической станции 9 апреля 2021 года в 10:42:40.496 мск со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и экипажем длительной экспедиции МКС-65. Он успешно состыковался с МКС по двухвитковой схеме.

Город Байконур хранит память обо всех космонавтах, и продолжает оставаться одним из главных путей человека в космос.

Альберт Ахметов