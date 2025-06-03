Зоопарк Алматы сохранил жизнь ягуару, которого хотели усыпить 18 лет назад

Администрация зоопарка Алматы решила поделиться удивительной историей своей подопечной – ягуара по кличке Диана. Это уникальное животное с непростой судьбой. В 2007 году, будучи детенышем, она получила тяжелые травмы от взрослого самца – своего отца, сообщает Zakon.kz.

В результате хищник лишился одной лапы и хвоста.

Стоит отметить, что по зоологическим и ветеринарным стандартам животные с подобными травмами обычно подлежат эвтаназии (усыплению). Однако ветеринарной службой зоопарка было принято исключительное решение – сохранить ей жизнь.

"18 лет назад специалисты Алматинского зоопарка выходили Диану еще детенышем и сумели спасти ей жизнь. Она в 2007 году перенесла три операции, две на лапу и одну по ампутации поврежденного хвоста". Пресс-служба зоопарка Алматы

Специалисты также рассказали, что долгое время Диана содержалась в закрытом вольере, без доступа посетителей. Со временем, учитывая ее успешную адаптацию и стабильное состояние здоровья, было принято решение перевести Диану в открытый вольер и сделать ее доступной для посещения.

К слову, ежегодно Алматинский зоопарк посещают представители из зарубежных зоопарков.

"Они поддержали позицию по сохранению жизни Диане. Она находится под постоянным наблюдением ветеринарной службы, получает необходимый уход, адаптированное питание и регулярные осмотры. Периодически ей подрезают отрастающий подворачивающийся коготь на поврежденной лапе". Пресс-служба зоопарка Алматы

Примечательно, что в природе ягуары живут максимум 12-15 лет.

"На сегодняшний день Диана уже пережила свой биологический возраст. Любые особенности ее передвижения – это не проявление болезни, а часть ее истории". Пресс-служба зоопарка Алматы

Постоянные посетители зоопарка поделились своими впечатлениями от встреч с Дианой.

Наша любимица.

Диана сильная духом.

Всегда навещаем Диану! Такая она красавица.

Диана – очень общительная и ласковая, всегда отзывается на голос и позирует перед посетителями. Живи еще долго, любимая девочка, и радуй нас своим оптимизмом!

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