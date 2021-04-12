Досаев объяснил изменения курса тенге

Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев объяснил изменения курса, передает корреспондент zakon.kz.

Обменный курс тенге за март ослаб на 1,9 % до 424,97 тенге за доллар США по следующим причинам. Во-первых, за март цены на нефть снизились на 3,9% до 63,54 долларов США за баррель. Риcки, cвязaнныe co cнижeниeм тeмпoв вaкцинaции, пoявлeниeм нoвыx, бoлee aгpeccивныx штaммoв COVID-19 и вoзвpaщeниe к бoлee cтpoгим мepaм изoляции отразились на ожиданиях инвесторов по восстановлению спроса на энергоносители, — сообщил Досаев на заседании правительства.

Также , по его словам, по итогам марта увеличились запасы нефти в США. 1 апреля ОПЕК+ решил плавно увеличивать квоты на добычу нефти на 1,15 млн баррелей в cутки - 350 тыс. в мае, столько же в июне, и 450 тыс. в июле.

Кроме того, на фоне роста доходностей казначейских облигаций США доллар укрепляется относительно валют развивающихся рынков.

В результате турецкая лира ослабла на 11,1%, индонезийская рупия – 2,0%, российский рубль – на 1,6%. При этом, негативной динамике российского рубля помимо общих тенденций способствовало усиление санкционных рисков. В этих условиях поддержку тенге оказали конвертация активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в республиканский бюджет и продажи части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора, — объяснил глава Нацбанка.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан