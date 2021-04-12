Как будет предоставляться предпринимателям отсрочка платежей по займам

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало порядок предоставления отсрочки платежей по займам субъектов малого и среднего бизнеса, передает zakon.kz.

Как отмечается, 1 апреля 2021 года глава государства было поручил Агентству и Национальному банку проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

Порядок предусматривает предоставление отсрочки платежей по банковским займам и микрокредитам, выданным до 1 апреля 2021 года субъектам микро, малого и среднего предпринимательства на предпринимательские цели, в том числе индивидуальным предпринимателям, - сообщили в агентстве.

Кредитные организации предоставляют отсрочку платежей по договорам банковского займа и или микрокредита, выданным на предпринимательские цели:

субъектам микро и малого предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям – при осуществлении субъектом деятельности в отраслях экономики в соответствии с приложением к Порядку;

субъектам среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям – при ухудшении финансового состояния субъекта вследствие действия ограничительных карантинных мер, подтверждаемого оценкой финансового состояния заемщика, осуществляемой кредитной организацией. Оценка финансового состояния заемщика предусматривает анализ фактических доходов заемщика и влияния введенных ограничительных карантинных мер на предпринимательскую деятельность заемщика, в том числе на снижение потребительского спроса на товары, работы или услуги заемщика, на нарушение цепочек поставок товаров и (или) услуг, на нарушение сроков оплаты товаров, работ или услуг.

Для получения отсрочки указанные категории заемщиков должны обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию с заявлением в срок до 30 июня 2021 года.

Заявление может быть подано в произвольной форме с помощью электронной почты, онлайн-системы "банк-клиент", интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи.

Срок отсрочки составляет от 30 до 90 дней по выбору заемщика.

Субъектам микро и малого предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям отсрочка будет предоставляться при осуществлении субъектом деятельности в пострадавших отраслях экономики (охвачено 346 видов экономической деятельности), без предоставления дополнительных документов.

При этом субъектам среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям отсрочка будет предоставляться наличии факторов, свидетельствующих об ухудшении финансового состояния субъекта вследствие действия ограничительных карантинных мер, подтверждаемых заемщиком и индивидуальной оценкой кредитной организации.

Для оплаты отсроченных платежей по займам может быть установлен один из трех новых графиков платежей: в виде равномерного распределения отсроченных платежей до конца срока займа либо увеличения срока займа на период отсрочки, либо иной способ погашения, указанный в договоре займа (микрокредита) или в заявлении заемщика, - пояснили в АРРФР.

В период отсрочки кредитные организации не будут проводить претензионно-исковую работу по данному заемщику.

Как отметили в агентстве, получение отсрочки не является основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о заемщике в кредитное бюро.