#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Финансы

Отсрочка по кредиту для военнослужащих: как предоставляется

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 10:07 Фото: pexels
С 2024 года казахстанцы, проходящие срочную военную службу в Вооруженных силах РК, получили право на отсрочку исполнения своих обязательств по микрокредитам и банковским займам, которая предоставляется на весь срок службы и в течение 60 дней после демобилизации, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что нужно, чтобы ее получить:

Отсрочка предоставляется без заявления: данные о призыве передаются Министерством обороны в кредитное бюро, а затем – в банки и микрофинансовые организации. Банки и микрофинансовые организации обязаны предоставить отсрочку в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления.

Информирование осуществляется письменно и/или онлайн без необходимости личного присутствия или подписания дополнительных соглашений. Мера распространяется на основной долг и начисляемое вознаграждение.

Также на период отсрочки запрещено начисление штрафов, пеней и применение мер взыскания. В случае досрочного исключения из списков воинской части отсрочка сохраняется еще на 60 дней.

При желании отказаться от отсрочки заемщик вправе направить письменное заявление в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления банком, в таком случае кредитор отменяет применение отсрочки.

Вместе с тем отсрочка не предоставляется, если по кредиту уже вынесено судебное решение, заключено мировое соглашение или оформлена исполнительная надпись.

В случае неполучения отсрочки в автоматическом порядке военнослужащий может направить письменное заявление в финансовую организацию, в случае неурегулирования вопроса обратиться к банковскому/микрофинансовому омбудсману и в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Отсрочка по кредиту для военнослужащих: что нужно знать
17:25, 06 мая 2025
Отсрочка по кредиту для военнослужащих: что нужно знать
Разработан механизм запрета на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы
16:12, 03 июля 2025
Разработан механизм запрета на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы
Как будут обмениваться данными о солдатах-срочниках для предоставления кредитных каникул
11:46, 13 августа 2024
Как будут обмениваться данными о солдатах-срочниках для предоставления кредитных каникул
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: