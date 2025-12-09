Отсрочка по кредиту для военнослужащих: как предоставляется
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что нужно, чтобы ее получить:
Отсрочка предоставляется без заявления: данные о призыве передаются Министерством обороны в кредитное бюро, а затем – в банки и микрофинансовые организации. Банки и микрофинансовые организации обязаны предоставить отсрочку в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления.
Информирование осуществляется письменно и/или онлайн без необходимости личного присутствия или подписания дополнительных соглашений. Мера распространяется на основной долг и начисляемое вознаграждение.
Также на период отсрочки запрещено начисление штрафов, пеней и применение мер взыскания. В случае досрочного исключения из списков воинской части отсрочка сохраняется еще на 60 дней.
При желании отказаться от отсрочки заемщик вправе направить письменное заявление в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления банком, в таком случае кредитор отменяет применение отсрочки.
Вместе с тем отсрочка не предоставляется, если по кредиту уже вынесено судебное решение, заключено мировое соглашение или оформлена исполнительная надпись.
В случае неполучения отсрочки в автоматическом порядке военнослужащий может направить письменное заявление в финансовую организацию, в случае неурегулирования вопроса обратиться к банковскому/микрофинансовому омбудсману и в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.