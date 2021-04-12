Количество бедных и богатых казахстанцев растет

В Казахстане жителей с доходами ниже прожиточного минимума стало на 20% больше, сообщает zakon.kz.

К таким выводам пришли исследователи Finprom.kz.

В то же время Казахстан успел войти в ТОП-10 стран по приросту числа богатейших людей

По данным аналитиков, в четвертом квартале 2020 года количество домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 12% за год, до 140,6 тыс.

Более того, среди беднейших домохозяйств страны уже 4,6 тыс. (плюс 49,5% за год) имеют доходы даже ниже стоимости продовольственной корзины, - говорится в сообщении.

19,9% домохозяйств, имеющих доход ниже прожиточного минимума, пришлось на Туркестанскую область. В области также была зафиксирована и наибольшая доля населения, проживающая за чертой бедности — 10,3%. При этом средний показатель по стране составил 4,6% (годом ранее — 3,8%).

В тройку аутсайдеров также попали Алматы (15,5 тыс. домохозяйств, сразу в 2,8 раза больше, чем в 2019 году) и Восточно-Казахстанская область (11,6 тыс. домохозяйств, минус 2,2%), - отметили эксперты.

Средняя величина прожиточного минимума на душу населения в месяц в рассматриваемом периоде составляла 34 тыс. тг — на 11,8% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в то время как в стране растет численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, Казахстан успел войти в ТОП-10 стран мира по приросту богатейших людей.

По данным Statista.com, количество сверхбогатых людей во всем мире увеличилось, несмотря на пандемию коронавируса. В Казахстане прогнозируется рост числа богатейших людей на 33%, - заключили исследователи.