Алматинцы рассказывают в соцсетях о вакцинации в городе

Жителей Алматы начали вакцинировать в прививочных пунктах в торгово-развлекательных центрах и рынках. Для удобства населения медики работают в выходные дни. Привиться можно по записи с 8.00 до 20.00. В социальных сетях алматинцы активно пишут о своих ощущениях после вакцинации, передает zakon.kz.

Благодарю поликлинику 12 города Алматы. Медсестер, которые производили вакцинацию, терапевта Сарыбаеву Кулянду Капеновну и Утетлеева Серика Маратовича за отличную подготовку и осмотр на вакцинацию!, - написал Тастанбек Альчикеев.

Некоторые антиваксеры боятся, что вакцина якобы заражает (что невозможно). При этом не боятся, что заразить их могут люди (что очень вероятно). Боятся возможных побочных эффектов вакцины и не боятся возможных осложнений при заболевании. Говорят, крепкий иммунитет меня спасет. А при вакцинации свой "крепкий иммунитет" в расчет не берут. Говорят, что COVID-19 - это "просто грипп", а вакцины от этого "просто гриппа" боятся. Странно? И самое интересное, громче всех о якобы проваленной вакцинации кричат именно те, кто сам прививаться вовсе не намерен. Все, кто хотели уже давно прививаются: в ленте один за другим идут посты вакцинировавшихся. Это радует. Опять умные спасают мир. А остальным лишь бы пошуметь и повозмущаться, - Шолпан Али.

Добрый день. Сделала 7 дней назад первую. Все нормально, никаких побочек или чего-нибудь необычного. В анамнезе диабет 2-го типа, - пишет Евгения Ушакова.

Ну вот, "Спутник V" в моей крови! Сегодня вакцина начала свою работу. Повторная вакцинация через три недели - аккурат на Первомай. Спасибо администрации и всему медперсоналу 17-й городской поликлиники: все организовано четко, без суеты, все очень доброжелательны и позитивны, обследуют до прививки, дают разъяснения и наставления после, наверное, в сотый раз отвечают на все интересующие вопросы. Сейчас персонал работает без выходных - люди идут непрекращающимся потоком. Работники поликлиники, несмотря на усталость, предупредительны, вежливы, действуют четко, профессионально каждый на своем месте. После обеда, когда вакцину получала я, было совсем свободно, по словам медиков, наплыв желающих привиться традиционно с утра. Так что не торопитесь, дорогие алматинцы, с утреца пораньше можете выспаться и спокойно получить вакцину в течение дня в добром расположении духа. Всем спокойствия и здоровья! Еще раз - спасибо нашим медикам! - Ирина Васильева.

Сегодня вакцинировали бабушку, ей 83 года. Она шла в поликлинику, как на праздник, — год практически не выходила из дома. Пропустила все праздники и похороны, - пишет Светлана.

Только что с прививки. Народ идет, все отлично организовано, врачи осмотр проводят очень тщательно, если все хорошо, прививают. Все быстро и четко. 8-я поликлиника Алматы. Самочувствие нормальное, - Галина Голубенко.

Вниманию тех, кто хочет вакцинироваться от ковида, пункт открыт в помещении "Атамекен" на Толе Би-Ауэзова. Никакой суеты, все отлажено максимально, и очереди нет. Работают в будни до 20.00, в выходные - до 18.00. Просили приглашать к ним народ, - Наиля Азизова.

Я сегодня сделал вакцину от коронавируса. Спасибо всему медперсоналу поликлиники №9. Особенно девушке, не знаю, кто она: врач или медсестра. Зовут ее Римма Кабакулова (фамилию могу немного перепутать) за ее профессиональное отношение к людям, пришедшим на вакцинацию, - написал Алексей Шалашников.

Алматинцы, которые идут делать прививку, рассказывают, что приняли решение осознанно. Многие считают это единственным способом победить коронавирус.