Вакцинация против коронавируса не нарушает мусульманский пост

На онлайн-брифинге главный имам Алматы Еркинбек Шокай разъяснил, почему вакцинация от коронавируса и сдача ПЦР-тестирования не нарушает пост, сообщает zakon.kz.

Шокай сообщил, что пост нарушается в случае, если вещество попадает в пищеварительную систему через естественные отверстия, такие как рот, нос.

Ничего подобного в случае совершения инъекций и введения вакцины от коронавируса не происходит. Поэтому вакцина от ковида пост не нарушает.

Вакцинация прежде всего профилактика инфекционных заболеваний и она повышает иммунитет человека. Вакцина не является витамином и не обеспечивает организм энергией. Поэтому прививка будь она выполнена подкожно, мышечно или внутривенно не нарушает пост, - сказал имам.

Он добавил, что разрешены инъекции, используемые для лечения, не витаминные комплексы.

Также имам отметил, что прохождение ПЦР-тестирования не нарушает пост.