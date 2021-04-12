Представитель Управления здравоохранения Алматы Светлана Султангазиева сообщила, что прокуратура проверяет Скорую помощь Алматы, передает zakon.kz.

На онлайн-брифинге Султангазиеву спросили про сотрудников Скорой помощи, которые пожаловались на задержку зарплат, а также на то, что их руководство продавало средства индивидуальной защиты на "черном рынке".

Представитель Управздрава сообщила, что дело передали в правоохранительные органы.

Буквально некоторое время назад была проведена комиссионная проверка Скорой помощи. Все дела переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования. Насчет жалобы сотрудников Скорой помощи - они есть, но они переданы в правоохранительные органы, - ответила Султангазиева.

Она добавила, что комиссионная проверка Управления здравоохранения выявила ряд нарушений в работе некоторых сотрудников станции Скорой помощи.

Начато следствие со стороны правоохранительных органов, поэтому я сейчас не могу озвучивать, - отметила Султангазиева.