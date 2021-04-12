Тяжелобольную экс-жену Аршавина выписали из больницы 

Экс-жену футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину выписали из больницы. Она несколько месяцев борется с тяжелым заболеванием, сообщает zakon.kz.

Несколько месяцев назад у нее диагностировали некроз, разрушающий хрящи и ткани лица. А недавно она попала в больницу с перитонитом и даже провела некоторое время в коме, также Казьмина переболела коронавирусом.

Ей требуется длительное восстановление. Больше всего ее беспокоят пролежни, образовавшиеся во время комы.

Они заживают, но долго из-за сепсиса. Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от шести до восьми месяцев, — рассказала Казьмина Федеральному агентству новостей.

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Из-за некроза ее нос и скулы деформируются все больше. Говорить о пластической операции пока рано, поскольку масса проблем со здоровьем не позволяет ей ложиться под нож хирурга.

Аршавин и Казьмина заключили брак в сентябре 2016 года, в феврале 2017-го у них родилась дочь. В июле 2019 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак.