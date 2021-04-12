Троллейбус загорелся во время движения в Алматы

В Алматы на ул. Тимирязева (угол ул. Ауэзова) загорелся троллейбус, сообщает корреспондент zakon.kz.

Пожарные приехали быстро - менее чем за 10 минут. После тушения пожара провода продолжили вспыхивать. В троллейбусе на момент инцидента были люди. Водитель дождался интервала между вспышками, открыл двери и вывел пассажиров. Затем он вернулся за огнетушителем и начал тушить. Первый огнетушитель закончился и водитель вернулся за вторым, которым и потушил вспышки.

Пожарных вызвал корреспондент zakon.kz.

Движение троллейбусов по ул. Тимирязева остановлено в западном направлении.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что произошло "короткое замыкание электропроводов без последующего горения".