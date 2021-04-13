"Скорость была не 60" - отец девочки, пострадавшей от влетевшего в дом авто

Автомобиль влетел в жилой дом на ул. Машхур Жусупа в Павлодаре, в результате чего кирпичи упали на спящего ребенка - четырехлетнюю девочку госпитализировали в областную детскую больницу, передает zakon.kz.

Если бы машина въехала в середину дома, здесь стояла кроватка, год ребенку, могли бы двое детей пострадать очень сильно, - рассказал владелец дома Марат Алимов Первому каналу "Евразия".

По его словам, дом находится в 15 м от дороги.

Скорость была с превышением у данного автомобиля, потому что он перелетел через бордюр, через фундамент, он от земли см 20, ударил в стену дома, и от инерции еще отлетел. Скорость явно была не 60, и не 40, - считает отец пострадавшей девочки.

Влетевший в дом автомобиль остается у разрушенной стены до проведения полицейских экспертиз. Водитель другой машины, предположительно виновный в ДТП, как уже установлено, пытался скрыться с места происшествия.

Как сообщается, подобные аварии на ул. Машхур Жусупа – не редкость, потому что ближайшие дома находятся от проезжей части всего лишь в двух метрах. Разговоры о расширении автомобильной дороги ведутся еще с советских времен, но дело так и не сдвигается с мертвой точки.

Расширение ул. Машхур Жусупа обсуждается давно. После разработки утверждения проекта детальной планировки планируется расширить улицу в некоторых местах на двухполосную, в некоторых – на четырехполосную. заведующий сектором отдела архитектуры и градостроительства города Кирилл Ефремов

Отмечается, что предположительно через два или четыре года на этой улице начнется строительство многоэтажного жилого дома. Власти уже не раз сдвигали сроки реализации генплана. Выкуп частных домов обойдется государству в огромную сумму.