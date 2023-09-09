Убийство пятилетней девочки в Сарыагашском районе: отец просит снести дом педофила

Отец погибшей 5-летней девочки в Сарыагашском районе Туркестанской области потребовал снести дом педофила-убийцы, сообщает Zakon.kz.

По словам Нуржана Ережепова, в доме осужденного педофила-убийцы собираются алкоголики и бомжи. Отец опасается, что трагедия может повториться, пишет Otyrar.

"Дом этого педофила сейчас превратился в логово пьяниц. Несколько дней назад мне позвонили соседи и сообщили, что там горит свет. Соседи зашли к нему домой и обнаружили, что там лежит бутылка водки и стаканы. Но, там никого не было. Этот дом уже превратился в пристанище для пьяниц. Мы просим у правительства полностью разрушить этот дом и взять на свой баланс территорию дома. Пусть там будет место, которое будет приносить пользу народу. Этот дом определенно нужно разрушить, мне даже как-то обещали люди сверху, что разрушат его дом. Его дом очень старый, там невозможно жить. Алкаши устроили там притон", - сказал отец убитой девочки.





7 сентября резонансный судебный процесс завершился в Шымкенте. Судья Специализированного межрайонного суда Туркестанской области вынес приговор мужчине по обвинению в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки в Сарыагашском районе – убийцу-педофила приговорили к пожизненному сроку.

Преступление произошло 14 июля. 5-летняя Еркежан Нурмахан пропала 13 июля ближе к часу дня. Узнав о пропаже, мать ребенка сразу написала заявление. На поиски погибшей подключились практически все жители села Жибек Жолы. Подозреваемого в шокирующим преступлении установили односельчане. 13 июля тело Еркежан обнаружили с признаками насильственной смерти.

