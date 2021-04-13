В Японии разрешили сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан

Как сообщает агентство Кyodo, правительство Японии приняло решение сбросить в океан воду, использовавшуюся для охлаждения реакторов на аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что сделано это будет в после тщательной очистки от радиоактивных частиц.

Решение о сливе приняли на совещании главы руководства министерства и ведомств во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой.

Процесс подготовки к сбросу в океан воды займет порядка двух лет. За этот период будет подготовлено дополнительное оборудование. В настоящий момент в стальных баках на территории "Фукусимы-1" скопилось свыше 1,25 миллиона тонн воды. Отмечается, что она очищена от радиоактивных веществ, но при этом содержит в себе изотопы трития, который извлечь не удастся.

Ранее ведающее атомными станциями министерство экономики, торговли и промышленности объявило, что при сбросе в океан воды с АЭС годичный уровень радиоактивности в районе слива составит до 0,62 микрозиверта в морской воде и 1,3 микрозиверта в атмосфере. По его информации, человек в год естественным путем получает облучение в размере 2,1 тысячи микрозивертов.

11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла крупная авария, вызванная землетрясением магнитудой 9,0 баллов по шкале Рихтера и цунами.