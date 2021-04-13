Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что агрессивные действия России у границ станут проверкой отношения Запада к Киеву, сообщает zakon.kz со ссылкой на .

То, что они хотят сделать, это поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины, что они на самом деле не считают нас партнером. Это своего рода испытание - сказал Зеленский журналу Time.

По данным агентства "Укринформ", которое ссылается на источник в дипломатических кругах, президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Францию. "Как ожидается, визит может быть подтвержден на конец недели", - говорится в сообщении.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с усилением агрессивных действий со стороны России в Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.