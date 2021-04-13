28 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

13 апреля 2021, 08:59
Фото: medium.com

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13 апреля, сообщает zakon.kz.

На 13 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 178 человек (34 703 КВИ+ и 475 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 324 пациента, на амбулаторном уровне – 22 854 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 586 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 175 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 112 пациентов.

За сутки 24 казахстанца скончались от КВИ. Всего с 13 марта 2020 года зафиксировано 3260 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 11 апреля 2021 года зарегистрировано 10 новых случаев заболевания, 4 случая с детальным исходом. Выздоровел 101 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 51 409, случаев с летальным исходом - 731, всего выздоровели – 50 203 человека.


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