Портрет Гагарина появился на самом высоком здании в мире

13 апреля 2021, 09:35
Фото: tass.ru

Портрет Юрия Гагарина появился в Дубае на фасаде Бурдж-Халифы - самого высокого здания в мире, передает zakon.kz.

Акция была приурочена к 60-летию полета Гагарина в космос и продлилась около трех минут.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил у себя в Twitter за инсталляцию.

Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Полет состоялся 12 апреля 1961 года в 9 утра по московскому времени с космодрома Байконур. Продолжительность полета составила 1 час 48 мин.


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