В 10 млн тенге установят минимальный размер уставного капитала для коллекторских агентств

Агентство РК по развитию и регулированию финансового рынка разработало проект постановления "Об установлении минимального размера уставного капитала коллекторского агентства", передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 апреля.

Установить минимальный размер уставного капитала коллекторского агентства в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге, в том числе коллекторского агентства, прошедшего учетную регистрацию в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций до 1 января 2022 года, - говорится в документе.

Как поясняется, проект разработан в целях приведения в соответствие с пунктом 4 статьи 3 закона "О коллекторской деятельности", устанавливающим требование по формированию уставного капитала коллекторского агентства.

Ввести в действие постановление планируется с 1 января 2022 года.