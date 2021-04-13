Украина требует от Запада конкретных действий против России

Украина попросила Запад усилить санкции против России, сообщает zakon.kz.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при при обострении ситуации в Донбассе потребуется поддержка других стран.

Может настать фаза, когда любых высказываний беспокойства и вербальных призывов к России будет недостаточно. Поэтому уже сейчас стоит говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения, — отметил он.

Как отмечает РБК, Кулеба считает, что Россия ищет поводы для обострения ситуации.

Его слова поддерживает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Мы ожидаем от Запада действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга Путина, важно говорить сегодня о прекращении "Северного потока-2", — уточнила она.

Стефанишина утверждает, что ситуация на востоке Украины выгодна Москве.

С марта в Донбассе накаляется обстановка - Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня, с обеих сторон есть жертвы.

Ранее Владимир Зеленский указал, что Россия, стягивая войска к границам Украины под видом военных учений, "играет мускулами".

По данным The New York Times, к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных.

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