Более млрд тенге направят на стабилизацию цен на продукты в Нур-Султане, сообщила на брифинге заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Гульмира Ермолдина, передает корреспондент zakon.kz.

Стабилизации цен уделяется особое внимание. Начиная с 2017 по 2020 годы было выделено порядка 4,6 млрд тенге. Учитывая эффективность данного механизма, в этом году дополнительно выделено еще 1,2 млрд тенге. В настоящее время мы уже рассматриваем заявки субъектов бизнеса и склоняемся о необходимости фьючерских договоров на следующий год, — сообщила Ермолдина.

Она добавила, что в оборотной схеме участвуют торговые сети, которые заключают договора с операторами. Те, в свою очередь, проводят свой мониторинг по исполнению обязательств. Согласно договору все участники соблюдают условия и удерживают цены на том уровне, на котором они были зафиксированы.

Это "Магнум" и "Акмол". По условиям договора, например, ТД "Акмол" фиксирует цены до конца года. По условиям договора, цены на этих торговых объектах зафиксированы до конца года, — уточнила глава управления.

Все участники должны выполнять условия договора, так как в противном случае предусмотрены штрафные санкции.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан