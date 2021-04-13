Детская карта Halyk Easy: научим юное поколение правильно управлять финансами

Все больше казахстанцев стали предпочитать карты наличным деньгам. Даже возникают ситуации, когда дать ребенку деньги на карманные расходы становится проблематично - деньги хранятся на карте, а снять порой не хватает времени.

Открыв детскую карту Halyk Easy от Halyk Bank, родители всегда будут в курсе трат своего ребенка, смогут пополнять ее онлайн в любой момент, а держатели детской карты смогут получать собственные бонусы с каждой покупки. Отметим, что использование детской карты абсолютно бесплатно.

Дебетовая детская карта Halyk Easy открывается как дополнительная карта к существующей карте одного из родителей. Карту можно открыть для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Для этого, родителю нужно пройти в ближайшее отделение Банка и карта будет выпущена за 5 минут.

Вместе с детской картой Halyk Easy можно начать постигать азы финансовой грамотности, к примеру научиться контролировать свои расходы, планировать свои поступления, пользоваться банкоматами и терминалами, а также с легкостью и главное, с соблюдением всех требований безопасности производить оплаты в интернете.

Запомнив раз и навсегда, что никому и никогда нельзя называть коды и личные данные по карте, юный владелец карты не допустит неприятных ошибок в будущем. Кроме того, карта позволит родителям быть на постоянной "финансовой" связи с ребенком, контролировать его траты, отправлять ему необходимые деньги в режиме онлайн. Ну, а в случае утери карты, родитель сможет ее заблокировать, сохранив деньги и нервы.

Имея детскую карту, можно получать переводы не только от родителей, но и скажем, от бабушки или дедушки, которые живут в другом городе. Теперь, в свой день рождения можно скинуть номер карты близким и вместо подарка родные могут пополнить карту именинника. Кстати, родители при этом смогут проконтролировать все поступления, через проверку остатка средств по основной карте.

Чтобы обезопасить ребенка от потери карты ее можно привязать к смартфону пользователя при помощи приложений Samsung pay, Apple pay и Homebank Pay. В этом случае он сможет производить бесконтактной оплаты, быть в тренде и задавать тон перед ровесниками.

Отметим, что с детской картой можно не только делать выгодные покупки, но и зарабатывать гарантированный 1% бонус при оплате картой в POS- терминалах Halyk Bank и до 25% повышенных бонусов в сети партнеров Halyk Club, в том числе торговых точках, которые так любят дети и подростки – фастфуды, кинотеатры, магазины детской одежды и игрушек, игровые центры. Причем бонусы начисляются на самостоятельный счет. Всего в сети партнеров клуба привилегий Halyk Club - более 22 000 торговых точек продаж, в которых можно оплачивать покупки накопленными бонусами.

К тому же, на сегодня действует акция: расплачиваясь картой Halyk Easy в кинотеатрах, ресторанах быстрого питания, дети получают повышенные бонусы в размере 2%.

Моей дочери Алие 12 лет. Бывают случаи, когда ребенку срочно нужны деньги, купить альбом, цветные карандаши или захотела поесть пиццу с подругами, а я в этот момент нахожусь в другом конце города. Раньше, решение этих вопросов отнимало время. По совету менеджера Halyk Bank, я открыла детскую карту Halyk Easy тут же в отделении, всего за 5 минут. Бесплатно. Менеджер отметила, что пользоваться картой безопасно, поскольку воспользоваться картой может только ребенок, использующий свой пин-код, а я могу установить лимит на использование средств и отслеживать все его платежи. Теперь, наша проблема разрешилась. А карту мы еще привязали к Samsung раy, и когда нужно, она оплачивает все покупки бесконтактной оплатой используя свой смартфон, еще и меня научила этому (улыбается). И что самое приятное, при каждой покупке на карту начисляются гарантированные бонусы, которые потом также можно использовать при оплате услуг у партнеров Halyk Bank. В общем, я и дочь очень довольны! - делится своими впечатлениями алматинка Галия Маратовна.

Более подробная информация о детской карте Halyk Easy по ссылке.