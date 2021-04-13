Мы должны соревноваться в добрых делах - Верховный муфтий Наурызбай Таганулы

В интервью журналисту zakon.kz председатель ДУМК, Верховный муфтий РК Наурызбай кажы Таганулы подробно рассказал о священном месяце Рамадан, для чего нужно держать оразу, какая польза от этого человеку, как поститься в условиях пандемии и дал полезные практические советы.

- Многоуважаемый муфтий хазрет, сегодня у мусульман начался тридцатидневный пост - ораза. Расскажите, пожалуйста, более подробно о его значении и как правильно его держать.

- Ораза проходит в благословенный месяц Рамадан, когда был ниспослан Священный Коран. В этот месяц открываются врата Рая, и обильная милость Всевышнего Аллаха проливается на Его рабов, им ниспосылается бесчисленное количество благ.

От имени Духовного управления мусульман поздравляю всех казахстанцев с наступлением священного месяца Рамадан - месяца прощения и милосердия!

Рамадан – особый, благословенный месяц для мусульманской уммы и все мы с нетерпением ждали его.

Как я уже отметил, в месяц Рамадан был ниспослан Священный Коран, поэтому Рамадан – это месяц Корана и нам нужно больше его читать, пополнять свои духовные знания, совершенствоваться. Как сказано в одном из хадисов, "Чтение Корана - лекарство от сердца".

Выдающиеся ученые исламского мира во время Рамадана приостанавливали все другие виды деятельности и уделяли больше внимания чтению Корана. Награда за это велика. Духовные знания, полученные из первоисточника, помогают человеку очиститься от всего плохого, воздерживаться от запретного, наполнить сердце божественной радостью, светом, счастьем.

Священный месяц Рамазан очищает не только душу, но и тело, для этого в месяц Рамадан Всевышний Аллах вменил нам в обязанность пост. В Коране говорится: "О те, которые уверовали! Предписан вам пост так же, как он предписан тем, кто был до вас, может быть, вы будете богобоязненны!".

Пост - это поклонение Аллаху, постящиеся должны воздерживаться от еды, питья и плотских утех. Намерение поста (нийат): "Я намереваюсь соблюсти пост месяца Рамадан ради Всевышнего Аллаха".

Поститься надо от утреннего намаза до вечернего. В Коране говорится: "Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая нить от черной на заре, потом соблюдайте пост. С ранней утренней зари и до захода солнца вы должны поститься и не прикасаться к своим женам, предаваясь благочестивым мыслям, творя молитву и читая Коран в мечетях и местах поклонения". То есть, во время оразы в светлое время суток нужно воздерживаться от приема пищи, питья, курения, плотских утех, от всего, что отвлекает человека от благочестия, делает пост недействительным. С наступлением темноты запреты снимаются, но излишествам предаваться не рекомендуется.

Пост - это не только воздержание от биологических потребностей, но и духовное воспитание. Мусульманин в дни поста должен быть терпимым ко всему и ко всем, прощать обиды, делать добро, по мере возможности давать милостыню нуждающимся и, конечно же, читать Коран, как можно больше проявлять усердия в поклонении Всевышнему.

- Если постящийся забудет, что держит оразу и съест нечаянно что-нибудь или попьет, то пост прерывается?

- Нет. Если человек просто забыл и съел что-нибудь или попил, то это не будет считаться нарушением поста, это будет считаться, что Аллах сам накормил и напоил его, поэтому надо сразу же прекратить пить и есть и дальше продолжать поститься. Также, если в ухо попадет вода, или в горло что-нибудь попадет, или если после полоскания рта человек проглотит влагу вместе со слюной, то пост не будет нарушен.

- Можно ли во время оразы в течение дня принимать душ?

- Можно. Сподвижники видели, как посланник Аллаха (ﷺ), во время поста чистил зубы, обливал голову водой, спасаясь от жажды и зноя. Но надо это делать аккуратно.

- Есть еще дополнительный пост после оразы. Его обязательно нужно соблюдать?

- Да, в последующий за Рамаданом месяц Шавваль желательно держать дополнительный шестидневный пост, но с перерывами - два дня в начале, два дня в середине и два дня в конце. Начинать можно после праздника Ораза айт. Пророк сказал: "Тот, кто постится в месяц Рамазан, и вслед за ним соблюдает пост шесть дней Шавваля, равен тому, кто постился на протяжении всего года".

Также Рамадан – это месяц намаза. Пророк (ﷺ), сказал, кто в месяц Рамадан будет выстаивать ночные молитвы – таравих с верой в Аллаха и с надеждой на Его награду, тому простятся все его предыдущие грехи.

Рамадан – месяц дуа (мольба, обращение к Аллаху), месяц, в котором нужно больше молиться за себя, за своих близких, любимых людей, за свою страну, за свой народ. Больше размышлять над своими ошибками, которые мы совершили, над своими недостатками, дать себе отчет, и еще больше укрепить в себе духовные силы и знания, усмирить свой нафс, очистить себя. Мы должны так держать пост, чтобы каждый час Рамадана приносил нам пользу и служил нашим спасением.

Рамадан учит нас терпению, доброте, щедрости, сочувствию по отношению друг к другу, высвечивает в нас лучшие качества, побуждает нас к добрым делам и благим намерениям. Поэтому призываю умму не упустить эту возможность и благополучно, содержательно провести оразу.

Рамадан - месяц улучшения здоровья.

К сожалению, уже второй год подряд ораза проходит в условиях пандемии. Учитывая сложившуюся ситуацию в мире и в нашей стране, связанную с коронавирусной инфекцией, просим всех строго соблюдать все санитарные нормы и требования эпидемиологической безопасности, особенно при проведении молитв и ифтара.

Людям пожилого возраста и несовершеннолетним необходимо воздержаться от посещения мечетей и молиться дома, пока ситуация не стабилизируется.

Также мы неоднократно призывали и призываем граждан старше шестидесяти лет пройти медицинское обследование и проконсультироваться с врачами, можно ли им держать пост, нет ли противопоказаний. Особенно на это должны обратить внимание пациенты, имеющие какие-либо хронические заболевания.

Тот, кто болен, и для кого пост может быть вреден из-за болезни, и тот, кто в пути, могут не держать оразу, но пропущенные дни они должны наверстать в другое время, когда, допустим, вернутся из поездки или выздоровеют. То же самое касается беременных и кормящих женщин.

- Многоуважаемый хазрет, люди спрашивают, будут ли во время Рамадана проводиться проповеди, чтение Корана и так далее. В прошлом году этот вопрос тоже интересовал многих.

- Конечно, будут проводиться, но в режиме онлайн, дистанционно. Это и проповеди, и ответы на вопросы, и чтение Корана и даже фитр-садака и закят можно будет делать онлайн. Ориентируясь на прошлогодний опыт, Духовное управление мусульман Казахстана предусмотрело в этом году все практические и организационные вопросы, связанные с Рамаданом, и разработало ряд онлайн-проектов, суть которых сводится к тому, чтобы члены джамаата многие вопросы могли бы решать, не выходя из дома.

Так, во время оразы по моему поручению будут проводиться онлайн-лекции и уроки по чтению Корана для джамаата, а также прямая трансляция проповеди "Рамадан – великий месяц", ежедневные онлайн-беседы с известными людьми в соцсетях на тему "Рамазан – султан двенадцати месяцев", еженедельный телемарафон "Благословенный Рамадан". Проекты, посвященные Рамадану, будут транслироваться в прямом эфире на канале "Халык арна", а также в Инстаграме и на ютуб канале муфтията.

- Будет ли в мечетях проводиться таравих-намаз?

- В "желтой" и "зеленой" зонах в согласовании с главными санитарными врачами регионов таравих-намаз разрешается совершать на территории мечетей, если, конечно, позволят погодные условия. Но читать мы рекомендуем короткие суры. Поэтому во всех городах и регионах страны при мечетях сформированы группы для чтения Корана.

А там, где установлена "красная" зона, таравих-намаз пока не будет проводиться. По последним данным, в "красной" зоне сегодня находятся два города - Нур-Султан и Алматы и шесть областей - Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская.

Пользуясь случаем, хотел бы призвать мусульман быть предельно осторожными во время оразы, не ходить в людные места, правильно питаться, а тем, кто работает, скорректировать свой рабочий график таким образом, чтобы это не отражалось ни на выполнении своих должностных обязанностей, ни на соблюдении поста, ни на здоровье.

- А пятикратный намаз можно совершать в мечетях?

- Да, но при этом каждый мусульманин должен читать раздельно, расстояние между ними должно быть два метра. Причем читать только в тех местах, где указаны разметки. После прочтения намаза следует сразу же покинуть мечеть. Пожилым, больным и молодым людям опять же рекомендуем читать намаз дома. Прихожане обязательно должны носить маску.

Таковы санитарно-эпидемиологические требования, они вводятся для сохранения нашего здоровья и мы просим граждан с пониманием отнестись к таким мерам и не нарушать карантинные и другие меры ограничительного характера, в том числе не проводить коллективные ауызашар, не собирать дома большое количество родственников, друзей, коллег, пока ситуация не стабилизируется.

Как известно, любые инфекционные болезни, в том числе коронавирус можно победить только путем изоляции и профилактики.

- Священный месяц Рамадан отличается и высокой активностью мусульман в проведении всевозможных благотворительных акций, помощи нуждающимся. Как в этом году в условиях карантина можно будет заниматься благотворительностью?

- Мусульмане должны соревноваться в добрых делах. Поэтому в священный месяц Рамадан, когда награды от Всевышнего умножаются, в том числе за благие дела и намерения, мусульманская община много занимается раздачей милостыни, добровольными пожертвованиями социально уязвимым слоям населения и другими добрыми, благими делами. Причем не в определенные какие-то дни, а с первого дня Рамадана и до Айт намаза и делают это ради довольства Всевышнего Аллаха.

Поистине, священный месяц Рамазан наполняет любовью сердца мусульман, помогает проявить такие замечательные качества, как великодушие и щедрость и это радует.

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: "Человек, который во время Рамазана старается приблизиться к Аллаху с помощью совершения благого, подобен тому, кто в любой другой месяц выполняет нечто предписанное. Тот же, кто выполняет предписанное во время Рамазана, подобен тому, кто в любой другой месяц сделает это семьдесят раз".

- Люди часто спрашивают, зачем раздается милостыня, что это даст человеку.

- Многое. И, прежде всего, очищение души и сердца. Есть такое хорошее изречение, что в милостыне нуждается не тот, кому подают, а тот, кто подает. То есть от этого польза в первую очередь тому, кто дает, ибо давать есть получать. Благотворительность не уменьшает благосостояние человека, наоборот, увеличивает его и делает человека, семью счастливой.

С другой стороны, есть хорошая пословица "Сытый голодного не разумеет". Когда богатый человек постится, он глубоко проникается бедственным положением неимущего и начинает проявлять к нему соучастие, пытается помочь ему и поэтому можно сказать, что ораза сближает богатых и бедных.

Призываем казахстанцев в месяц милосердия активно участвовать в добрых богоугодных делах и благотворительных акциях, которые мы будем проводить в течение месяца Рамадан, и получить награду от Всевышнего.

Если вы, например, хотите помочь нуждающимся продуктами питания, то можете отправить их адресатам через волонтеров или сотрудников мечетей. Таким же образом можно будет доставлять продуктовые пакеты на ауызашар нуждающимся.

Кроме того, можно давать фитр-садака. В этом году ее размер установлен в сумме 420 тенге. Она рассчитана исходя из средней цены 2 кг муки. В свою очередь цена на муку была определена на основании информации, предоставленной городскими и региональными представительствами ДУМК. Для желающих выплатить фитр-садака в виде изюма сумма составляет 3580 тенге, в виде фиников - 7300 тенге. Люди с хроническими заболеваниями и пожилые, которые не смогут держать пост, могут оплатить фидия-садака в размере 2500 тенге.

Пожертвование можно сделать в режиме онлайн через банковские мобильные приложения, куда включены аккаунты центральных мечетей в каждом регионе и городах республиканского значения, так что желающие могут перечислить милостыню и закят на счет своих мечетей.

- Могут ли мусульмане привиться от коронавируса во время оразы?

- По этому поводу мы уже давали широкие разъяснения в социальных сетях и республиканских СМИ, но еще раз хочу напомнить, что прививка от COVID-19 пост не нарушает и соблюдающие его мусульмане могут вакцинироваться от коронавируса, если нет медицинских противопоказаний. Пост может быть нарушен лишь в том случае, если вещество попадет в пищеварительную систему через рот или нос. Инъекции, используемые для лечения, к этому не относятся.

Вакцинация повышает иммунитет, она не является витамином и не обеспечивает организм энергией, поэтому не может нарушить пост. Это относится и к ПЦР-тестированию, его можно делать во время оразы.

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить казахстанцев с наступлением священного месяца Рамадан! Желаю всем мира и добра, счастья и благополучия! Будьте отзывчивыми, милосердными друг к другу, щедрыми и терпеливыми! Пусть Всевышний Аллах примет все наши добрые дела и намерения, наш пост и наши молитвы! Аминь!

Наша справка: Рамадан-2021 продлится 30 дней – с 13 апреля по 12 мая. Ночь Предопределения - Лейлат аль-Кадр ожидается с 8 на 9 мая. 13 мая начнется Ораза айт. Курбай айт выпадает на 20-22 июля.

Торгын Нурсеитова