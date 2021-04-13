В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В шести областях Казахстана 14 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гроза. 14-16 апреля местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. г.Тараз: днем 15 апреля ожидается гроза. Днем 14 апреля ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный местами 15-20 м/с. Шымкенте в конце дня ожидается гроза. В Туркестане в конце дня ожидается гроза.

В Акмолинской области местами ожидается туман.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

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