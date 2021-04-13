Казахстанцы жалуются на распространение личных данных в подъездах

Чаще всего казахстанцы жалуются на распространение их персональных данных на различных сайтах, в мессенджерах и в подъездах домов, сообщил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов, передает корреспондент zakon.kz.

Наиболее часто граждане жалуются на коммерческие интернет-ресурсы, распространяющие их персональные данные в открытом доступе. То есть, человек в поисковике вводит свою фамилию и инициалы, а в ответ выводятся ссылки на сайты, которые содержат сведения о нем: ИИН, дата, место рождения, а при наличии даже судебные решения. В этой связи нами приняты меры по пресечению публикации в общедоступных ресурсах избыточных данных, как в отношении государственных органов, так и в отношении частных интернет-ресурсов. В частности, отрегулировано функционирование сервиса Комитета госдоходов "Поиск налогоплательщика" в части предоставления ИИН при наборе ФИО и наоборот. В настоящее время сервис доступен только для поиска ИП и юридических лиц, - сообщил Руслан Абдикаликов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что за распространение незаконно полученных персональных данных два частных интернет-ресурса получили штрафы в размере 20 МРП (58 340 тенге).

Также граждане жалуются на распространение их персональных данных в чатах мессенджеров и в подъездах представителями КСК.

Жилищно-строительные кооперативы, объединения собственников имущества и коммунальные службы размещают списки должников в подъездах, распространяют в чатах. Зачастую, эти списки содержат персональные данные: ФИО, адрес, телефоны владельцев. Распространение таких данных является избыточным и может повлечь их использование в целях причинения вреда, в случае, если они попадут в руки злоумышленников, - добавил председатель Комитета по информационной безопасности.

По его словам, за незаконное распространение в чатах мессенджера WhatsApp персональных данных жильцов к административной ответственности были привлечены две управляющие организации столичных жилых комплексов. К ним было применено такое же административное взыскание в размере 20 МРП.

Кроме того, поступают жалобы на отдельных лиц, которые тем или иным способом незаконно распространили персональные данные. Например, должностные лица неправомерно передают документы, содержащие персональные данные, третьим лицам либо не соблюдают меры по защите, следствием чего становится утечка персональных данных, - отметил Абдикаликов.

За указанные деяния шесть коммерческих организаций получили штраф в размере 100 МРП (291 700 тенге) и одно должностное лицо государственного органа в размере 500 МРП (1 458 500 тенге).

Он уточнил, что помимо указанных мер, все неправомерно распространенные персональные данные были изъяты из общедоступных источников.

Тамила Языкова, Нур-Султан