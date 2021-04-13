Выставленные сутки назад блокпосты в Алматинской области решили убрать

В Коксуском районе Алматинской области выставленные недавно блокпосты решили убрать, сообщает zakon.kz.

Санврач района в связи с этим подписал постановление №13 от 12 апреля 2021 года "О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан".

Согласно пункта 18, решения об ужесточении карантинных мер принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, а также осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, - сообщили в пресс-службе ДСЭК Алматинской области.

В ведомстве пояснили, что постановление №54 от 9 апреля, в котором и говорилось о выставлении блокпостов, будет отменено с 00:00 14 апреля.

12 апреля стало известно, что в Коксуском районе Алматинской области установлены девять блокпостов на въезде выезде в/из сельских округов с 08:00 до 20:00. В ДСЭК области отметили, что это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом. Блокпосты были выставлены для профилактического характера. Проверяются только приезжие с соседних областей.