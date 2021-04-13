Отопительный сезон завершился в Алматы

В Алматы завершился отопительный сезон, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин.

Сегодня подписано постановление о завершении отопительного сезона 2020-2021 гг. в Алматы, - сказал он.

По его словам, отопительный сезон прошел без каких-либо происшествий.

В свою очередь в ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что в связи с установившейся в городе среднесуточной температурой наружного воздуха более +8 градусов и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, городским акиматом принято решение завершить отопительный сезон 2020-2021 гг. с 13 апреля 2021 года.

В соответствии с правилами предоставления услуг по теплоснабжению, потребителям, дома которых не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет за минувший отопительный сезон и возврат переплат не позднее 1 июля, - добавили в АТС.