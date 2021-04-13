Сотни казахстанцев могут остаться без работы

В Актюбинской области сотни сотрудников скандальной свинофермы могут остаться без работы. Им хотят предложить переучиться на дорожных рабочих, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", в актюбинском свинокомплексе трудится свыше 400 человек, и все они могут остаться на улице, потому что предприятие находится на грани закрытия.

По словам руководителя Управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области Булбул Елеусиновой, им хотят предложить переучиться на дорожных рабочих.

Все списки сформированы, идет подворовой обход, какие рабочие места есть, мы все предлагаем им. В этом году еще ремонтируется у нас дорога "Актобе-Кандыагаш", в этих работах тоже будет создано около 70 вакантных рабочих мест, где заработная плата от 100 до 150 тыс. тенге. Мы эту работу тоже будем им предлагать, - сказала она.

Скандал вокруг свинофермы в поселке Бестамак в Уилском районе Актюбинской области не утихает уже полгода. Местные жители потребовали закрыть свиноводческий комплекс. По их словам, отходы от предприятия загрязняют окружающую среду.

После проверки оказалось, что свиноферма нанесла ущерб экологии на 7 млрд тенге. Возбуждено уголовное дело по статье "порча земли", владелец комплекса находится под домашним арестом.

Кроме того, по решению суда, предприятие должно было приостановить сброс сточных вод, но этого не сделали. После чего судоисполнители опечатали канализационную систему.

Отмечается, что от отравления аммиаком начался падеж свиней. По официальным данным, погибло 35 животных.