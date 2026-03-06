Сотни миллионов тенге задолжали казахстанцам по зарплате

В Казахстане с начала 2026 года государственными инспекторами труда защищены права работников, которым работодатели задолжали по заработной плате, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 6 марта, раскрыли в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"По состоянию на 1 марта 2026 года государственными инспекторами труда на 102 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 408 работниками на сумму свыше 284 млн тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 1 тыс. нарушений трудовых прав".

Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 707 предписаний, обязательное для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 89 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 354 работников. Им выплачено 253 млн тенге.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

По состоянию на 1 марта, как уточнили в Минтруда, госинспекторами труда проведено 1125 проверок, в ходе которых выявлены 1228 нарушений, из них:

в сфере труда – 1055;

по безопасности и охране труда – 161;

занятости населения – 12.

"В результате принятых мер защищены трудовые права 11 354 работников". Пресс-служба МТСЗН РК

О топе самых оплачиваемых технических профессий в Казахстане можете узнать по ссылке.