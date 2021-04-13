NASA поблагодарило Казахстан

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало пост в соцсети, в котором выразило благодарность Казахстану, сообщает zakon.kz.
Сегодня мы отмечаем Международный день полета человека в космос! В этом году мы также отмечаем 30-летие дружбы между США и Казахстаном. Мы признаем, что Казахстан играет решающую роль в освоении космоса и является воротами в космос для десятков миссий NASA, - говорится в сообщении посольства США в Казахстане в Twitter.
В свою очередь на официальной странице NASA в Twitter был размещен ответ на публикацию посольства.
Это важное партнерство с Казахстаном помогло осуществить мечты, став стартовой площадкой для орбитальной лаборатории человечества NASA. С Международным днем полета человека в космос! - говорится в сообщении космического агентства США.
This important partnership with Kazakhstan has helped make dreams come true, serving as a launchpad to humanity’s orbital laboratory — the @Space_Station. Happy International Day of Human Space Flight! pic.twitter.com/OHggnoScGt— NASA (@NASA) April 12, 2021
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