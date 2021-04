NASA поблагодарило Казахстан

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало пост в соцсети, в котором выразило благодарность Казахстану, сообщает zakon.kz.

В свою очередь на официальной странице NASA в Twitter был размещен ответ на публикацию посольства.

This important partnership with Kazakhstan has helped make dreams come true, serving as a launchpad to humanity’s orbital laboratory — the @Space_Station. Happy International Day of Human Space Flight! pic.twitter.com/OHggnoScGt