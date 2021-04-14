В Казахстане снова заработают театры, караоке и банкетные залы

"Ashyq" станет доступным для казахстанских предпринимателей всех регионов, сообщает zakon.kz.

Как следует из постановления главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова, 26 апреля пилотный проект "Ashyq" завершит свою работу, после чего его масштабируют на все регионы.

Согласно документу, главсанврач постановил продолжить реализацию пилотного проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) спа-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);

5) боулинг-клубы.

Как следует из постановления, "в целях расширения участников проекта "Ashyq" на территории республики разрешить включение в проект":

- на первом этапе с 14 апреля 2021 года:

1) кинотеатры;

2) театры и филармонии;

3) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;

4) добровольных участников;

- на втором этапе с 21 апреля 2021 года:

1) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

2) бильярдные клубы;

3) концертные залы;

- на третьем этапе с 5 мая 2021 года:

1) караоке;

2) банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв. метра на 1 посетителя) в "зеленой" зоне.

По данным пресс-службы НПП "Атамекен", помимо городов Нур-Султан, Алматы и Караганда, к проекту "Ashyq" присоединились Кокшетау, Актобе, Тараз, Талдыкорган. Решение принято после поручения главы государства.

Масштабирование проекта "Ashyq" - задача не только бизнеса. Правительству предстоит обеспечить расширение и активное внедрение системы, - сказал 1 апреля Касым-Жомарт Токаев.

Расширение проекта на весь Казахстан планируется начать в конце месяца.

С 26 апреля 2021 года завершить реализацию пилотного проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства и масштабировать проект на все регионы Республики Казахстан, - сказано в документе.

В Нур-Султане проект объединил 35 субъектов предпринимательства, в Алматы - 302, в Караганде - 15, в числе которых фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные и боулинг клубы. Более того, в ближайшее время проектом поэтапно будет охвачено еще девять видов деятельности.

Также для предпринимателей-участников программы "Ashyq" изменены правила получения qr-кода для работы с приложением. Владельцам бизнеса нужно подать заявку для получения qr-кода на сайте infokazakhstan.kz. После проверки на соответствие требованиям проекта (ОКЭД), в личном кабинете появится код, который даст возможность обучиться и работать в тестовом режиме одну неделю. Владельцам заведений общественного питания и кинотеатров предварительно необходимо направить заявку в профильную ассоциацию, а затем уже получить qr-код на сайте infokazakhstan.kz.



"Ashyq" - приложение для регистрации посетителей в общественных заведениях. Перед входом в общественное заведение пользователь сканирует специальный qr-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя. Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля covid-19 Министерства здравоохранения РК.

"Красный" статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

"Желтый" присваивают контактным лицам.Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.

"Синий" будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

"Зеленый" - знак полной свободы передвижения.

Qr-код присваивается только субъектам бизнеса. Он представляет собой электронный идентификатор с указанием наименования субъекта, его расположения и иных идентификационных данных. На 1 объект выдается минимум два qr-кода: для входа и выхода. Если у заведения несколько входов, то для каждого входа формируется отдельный qr-код.

На сегодняшний день практика применения qr-кодов хорошо себя зарекомендовала в странах Юго-восточной Азии - Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Есть аналоги и в других странах.