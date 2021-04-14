В Токио запустили обратный отсчет до Олимпийских игр

14 апреля в Токио прошла церемония запуска обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала летних Олимпийских игр, сообщает zakon.kz.

В мероприятии принимают участие вице-президент оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо, губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита и другие приглашенные гости, - сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

В рамках мер по профилактике распространения коронавируса организаторы просили журналистов заранее его не анонсировать, чтобы избежать возможного скопления публики.

По случаю отмечаемой даты в здании мэрии Токио установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой 2,6 м. Имя первого из них Мирайтова. Оно состоит из двух японских слов - "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Второго маскота зовут Сомэйти- производное от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы "so mighty" (такой могущественный).