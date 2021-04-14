Школу искусств откроют в Алматинской области 

В скором времени жителей Кербулакского района Алматинской области обрадует открытие детской школы искусств на 50 мест.

Новый комплекс возводится в новом микрорайоне районного центра.

По словам руководителя управления строительства Кербулакского района, объект сделан почти на 80%.

Объект строится в рамках государственной программы Дорожная карта занятости и расположился на территории 1007 кв метров. Возводить школу начали ровно год назад. Она рассчитана на 50 мест в одну смену, это значит, что есть возможность охватить порядка 300 юных талантов в день, - поделился Асхат Бураханов.

Сдача комплекса запланирована уже в этом году. В школе искусств предусмотрены художественные классы, классы фортепиано, кобыза, домбры, баяна и студия хореографии. А также оборудованный по последнему слову техники актовый зал на 100 посадочных мест.

Необходимо подчеркнуть, что население районного центра- села Сарыозека 22 тысяч человек и данная школа искусств будет первым объектов, в котором местные мальчики и девочки смогут развивать свой творческий потенциал.