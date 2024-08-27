Четыре комфортные школы откроют к новому учебному году в Акмолинской области

В Целиноградском районе в рамках национального проекта "Комфортная школа" презентуют четыре новые школы проектной мощностью на 1200 ученических мест, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении образования Акмолинской области, в селах Талапкер, Акмол и Караоткель построили четыре новые школы.

"Если остановиться подробнее, в селе Акмол возвели школу-гимназию на 1200 ученических мест, язык обучения – государственный. ТОО "УК Строй" завершает внутренние отделочные работы, полностью закуплено технологическое оборудование, ведутся работы по благоустройству. Также в Талапкере завершилось строительство двух школ с государственным и русским языком обучения: IT школы-лицея на 1200 ученических мест и школы-гимназии на 1200 ученических мест. Оба здания готовы к эксплуатации, завершаются работы по благоустройству территории и монтажу технологического оборудования", – проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в Караоткеле закончилось строительство IT школы-лицея на 1200 ученических мест с государственным и русским языком обучения, на объекте завершаются работы по благоустройству территории и монтажу технологического оборудования, здание готово к эксплуатации.

Как сообщили в акимате Целиноградского района, комфортными школами будет охвачено порядка 10 тыс. школьников. В общей сложности в рамках нацпроекта, реализуемого по поручению главы государства, в районе будет построено семь школ проектной мощностью 9200 мест.

"Проект предполагает не только строительство, но и оснащение школ по новейшим стандартам. В них будет современное оборудование и мебель, уютные классы и спортивные залы. Кроме того, подрядные организации благоустроят прилегающую территорию школ, построят спортивные площадки и игровые зоны, а также подведут необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день активно ведется строительство школы-лицея на 2 тыс. ученических мест в селе Коянды с государственным языком обучения, ТОО "BI GLobal" ведет работы по отделке фасадов, остеклению витражей и монтажу инженерных сетей", – акцентировали в акимате Целиноградского района.

Также отмечается, что продолжаются работы в селе Кабанбай батыра, где появится школа-лицей на 1200 ученических мест с государственным языком обучения. Также в селе Каражар будет построена школа-лицей на 1200 ученических мест.

Сообщается, что управлением образования утвержден план мероприятий по организации образовательного процесса в этих школах, согласно которому были разработаны уставы школ, приняты постановления акимата области о создании коммунальных государственных учреждений и проведена регистрация юридических лиц в органах юстиции. Организована работа по приему заявлений от родителей, в том числе в порядке перевода из других школ.

По предварительным данным, в построенные на данный момент четыре школы будет принято 4410 учащихся, фактически уже принято 4116 заявлений. До подведения итогов конкурсных процедур назначены исполняющие обязанности директоров этих школ, начата работа по предварительному комплектованию школ педагогическими кадрами и техническим обслуживающим персоналом. В целом, все запланированные мероприятия по началу учебного процесса в этих школах будут проведены в установленные сроки.