Алматинцы активно участвуют в вакцинации против COVID-19 и делятся ощущениями

В Алматы продолжается массовая вакцинация против COVID-19. Делать прививки начали в более 200 пунктах вакцинации, часть из которых была развернута на базе ТРЦ и рынков, передает zakon.kz.

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открылась 8 апреля. Записаться на прививку можно в один из пунктов на базе городских поликлиник в любой день недели с 8.00 до 20.00.

Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа. Сначала необходимо прийти на первую инъекцию, через 21 день будет назначен второй компонент. Всем записанным на вакцинацию приходит SMS-уведомление о дате и времени записи. Пройти вакцинацию могут люди в возрасте от 18 лет и старше.

На прививочных пунктах дежурят квалифицированный медицинский персонал, а также волонтеры из числа преподавателей и студентов медицинских вузов и колледжа.

Жители Алматы, испытавшие вакцину на себе, рассказали, почему решились на этот шаг, как проходила процедура? и как они чувствуют себя сейчас. Также они призывают горожан последовать их примеру.

Среди привитых ветеран Министерства здравоохранения РК, посвятившая любимому делу 55 лет, Зинаида Севрюкова.





Я осознанно пришла на прививку от коронавируса. Считаю, что вакцинироваться должен каждый, так как инфекция очень тяжелая. Мы создадим коллективный иммунитет, благодаря которому избежим новых вспышек и увеличения числа заболевших, - считает пенсионерка.

Этого же мнения придерживается алматинец Алшынбай Нусипбаев.

Я пришел на прививку вместе с супругой, так как мы беспокоимся о здоровье своих близких, детей, - сказал он.

Остановить распространение вируса можно с помощью вакцинации, считает житель города Андрей Богданов, который также прошел вакцинацию.





Очень много знакомых и близких переболели и очень тяжело. Я пришел на прививку, чтобы сформировать иммунитет и быть спокойным, что от меня никто не заразится. Да, есть скептики, которые не верят в действенность вакцинации, но нужно эти суеверия отложить в дальний ящик и помнить, что кроме массовой вакцинации коронавирус пока не победить, - считает А. Богданов.

Много отзывов после вакцинации алматинцы оставляют в социальных сетях. К примеру, пользователь сети Инстаграм @asel.abd в своем посте написала, что прошла первый этап вакцинации и чувствует себя прекрасно.

Это мой выбор и довольна тем, что не только себя смогу обезопасить, но и всех вокруг, а именно родных и близких. Берегите себя и окружающих, будьте здоровы! - написала в сети @asel.abd.

О том, что вакцинация для семьи Ворониных стала знаковым событием, рассказала в Фейсбуке Ксения Воронина, которая написала: "Моя бабушка, 74 года, сегодня получила прививку в своей поликлинике в Алматы. По собственному желанию".

Всем вакцинировавшимся врачи дают памятки, как вести себя три дня после прививки.