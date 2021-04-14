В Казахстане не планируют вводить ограничения на продажу льготных квартир

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев объяснил, почему в Казахстане решили не вводить пятилетний запрет на продажу квартир, приобретенных по госпрограммам и на пенсионные отчисления, передает корреспондент zakon.kz.

Такая мысль была, даже по пенсионным деньгам, которые сегодня направляют на приобретение жилья нуждающиеся. Мы хотели ввести ограничения на пять лет, но, к сожалению, встретили очень сильное сопротивление и доводы. Люди говорили, что это их деньги и, что мы не должны ими распоряжаться. Точно так же по государственным программам. Естественно, было желание какие-то ограничения ввести, но есть и вторая сторона, когда мы встречали людей, которые говорили, что жилье купили, деньги заплатили, почему мы ставим ограничения. Поэтому сейчас такой вопрос не стоит, - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Председатель правления "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова дополнила, что такие факты перепродажи жилья тщательно проверяются службой безопасности. И за последние четыре года ни один факт таких заявлений не был подтвержден официально.

Хочу подчеркнуть, что по всем программам "Нурлы жер" приобретаемое жилье становится предметом залога. Когда люди говорят о том, что есть факты, когда на следующий день это жилье перепродают - мы все проверяем со службой безопасности. То есть жилье невозможно продать в силу законодательных ограничений. Если эту квартиру человек приобрел в кредит по льготной программе, и она является предметом залога, то, соответственно, на нее выставлено обременение в государственной базе данных. Ее невозможно продать. Нужно будет сначала погасить льготный займ, а потом уже, сняв обременения, делать сделки по купле и продаже, - пояснила Ляззат Ибрагимова.

Она отметила, что почти в 99,9% случаев люди сначала погашают займ, а уже потом продают квартиры. 0,1% случаев связан с переездом человека, сменой работы, но и здесь необходимо сначала погасить займ.

Те заявления людей, которые есть в соцсетях, нами тщательно перепроверяются, и пока подтверждающих фактов такие явления не было. Если есть определенные факты с именами и фамилиями, адресами, то мы готовы это перепроверить, - заключила глава "Отбасы банк".

Тамила Языкова, Нур-Султан