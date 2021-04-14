Наступила весна. Как защитить себя от клещевого энцефалита

Профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова Сакен Амиреев рассказал, как защитить себя от клещевого энцефалита, передает zakon.kz.

Он рассказал, что юг, восток и север Казахстана являются эндемичными природными зонами по клещевому энцефалиту. Население, которое живет в природных очагах, в горной местности, получает прививку от этого заболевания.

По его словам, весной клещи просыпаются от зимней спячки голодными и нападают на человека.

Причем укус вы не замечаете. Надо тщательно осматривать друг друга. Если вы заметили клещ, например, под мышками, в паховой области, надо уметь снять этот клещ, провести исследование, если у него есть вирус, то вам придется обращаться в инфекционную больницу, чтобы вас лечили, - сказал он на брифинге в региональной службе центральных коммуникаций Алматы.

Профессор отметил, что при походе в горы, в парки надо одеваться соответствующим образом. Укус клеща может привести не только к клещевому энцефалиту, они являются носителями и других опасных вирусов.

Народ боится клещевого энцефалита. Она приводит к инвалидизации. Поражается головной мозг, спинной мозг и человек становится инвалидом. Люди знают, что клещ - это опасно. Пока случаев заболевания по крайней мере в Алматы и Алматинской области я не слышал, - добавил Сакен Амиреев.

В 2020 году сообщалось, что в Алматы от укусов клещей пострадали более 700 человек.

При посещении гор, лесов, на отдыхе в лагерях и оздоровительных организациях санврачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности по недопущению укусов клещей:

- не садиться и ложиться на траву, часто осматривать одежду, тело и вещи. По возвращении домой тоже внимательно осмотреть одежду и тело на предмет наличия клещей;

- носить однотонную и светлую одежду, брюки заправлять в сапоги, носки, верхнюю часть одежды – в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, ворот рубашки и брюки должны иметь застежки, под которую не может проползти клещ;

- на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку;

- использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей.