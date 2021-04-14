Когда закончится ажиотаж со снятием пенсионных накоплений 

Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова сообщила, что около 50% всех средств, снятых из ЕНПФ, люди направляют на прямой выкуп жилья, сделок по ипотеке мало, передает корреспондент zakon.kz.

Был прогноз, что будет очень много сделок по ипотеке. В наш банк по ипотеке обратилось всего 4 тыс. заявителей за три месяца. Общий объем всех банков не превысил 10 тыс. заявлений. Считаю, что ажиотаж, связанный со снятием пенсионных накоплений, фактически в конце апреля завершится, - сообщила Ляззат Ибрагимова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, сейчас в банк поступает около 2,5 тыс. заявок в день.

Суммы в заявках сильно уменьшились.

Если в январе-феврале было 15 млн и более - это были люди, которые имели большие накопления. Сейчас средняя сумма заявок от 1 до 2 млн тенге. С такими ресурсами в городах Алматы и Нур-Султан невозможно ничего купить. Это будет спрос на какие-то ипотечные продукты, на возможность собрать несколько заявлений через уступку родственников. Мы думаем, что к концу мая - начало июня абсолютное влияние сделок с использованием пенсионных накоплений полностью нивелируется, - добавила она.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовал прием заявок на частичное снятие пенсионных накоплений для приобретения недвижимости. А с 25 февраля казахстанцы начали подавать заявки на снятие накоплений для лечения.

Тамила Языкова, Нур-Султан