Пересмотрят ли снятие пенсионных накоплений в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что запретов на снятие пенсионных накоплений на лечение зубов или для улучшения жилищных условий в Казахстане нет, передает корреспондент Zakon.kz.
Министр отметила, динамика второго полугодия показывает, что изъятие пенсионных накоплений идет также стабильно, но ниже уровня 2023 года.
"При этом никаких реформ в части, скажем, введения запрета на лечение в стоматологии или же на улучшение жилищных условий на сегодня не предусматривается", – рассказала Светлана Жакупова.
16 августа 2024 года вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал, что разработан новый механизм оплаты стоматологических услуг за счет пенсионных накоплений.
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