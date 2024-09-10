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Пересмотрят ли снятие пенсионных накоплений в Казахстане

Пенсия, деньги, тенге , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 13:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что запретов на снятие пенсионных накоплений на лечение зубов или для улучшения жилищных условий в Казахстане нет, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметила, динамика второго полугодия показывает, что изъятие пенсионных накоплений идет также стабильно, но ниже уровня 2023 года.

"При этом никаких реформ в части, скажем, введения запрета на лечение в стоматологии или же на улучшение жилищных условий на сегодня не предусматривается", – рассказала Светлана Жакупова.

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16 августа 2024 года вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал, что разработан новый механизм оплаты стоматологических услуг за счет пенсионных накоплений.

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