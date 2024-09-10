Пересмотрят ли снятие пенсионных накоплений в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что запретов на снятие пенсионных накоплений на лечение зубов или для улучшения жилищных условий в Казахстане нет, передает корреспондент Zakon.kz.

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