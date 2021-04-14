Как часто меняется статус человека в приложении Ashyq

Статус человека в приложении Ashyq сохраняется 14 дней. Спустя две недели после его появления, статус может поменяться. Об этом сказал заместитель главного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов, передает zakon.kz.

У посетителей с "красным" статусом он снимается после 14 дней и переходит в "желтый" статус автоматически. Если контактные, то подтверждается "желтым" статусом. В случае если они не заболели, то в течение 14 дней переходит в "синий" статус. Каждый житель знает о своем статусе. Если он заболевший - у него "красный" статус. Если дома или на работе он контактный - у него "желтый" статус, - сказал Байгабулов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

"Ashyq" - приложение для регистрации посетителей в общественных заведениях. Перед входом в общественное заведение пользователь сканирует специальный qr-код и предъявляет его администратору на входе. Код определяет статус посетителя. Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля covid-19 Министерства здравоохранения РК.

"Красный" статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

"Желтый" присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.

"Синий" будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

"Зеленый" - знак полной свободы передвижения.

Qr-код присваивается только субъектам бизнеса. Он представляет собой электронный идентификатор с указанием наименования субъекта, его расположения и иных идентификационных данных. На 1 объект выдается минимум два qr-кода: для входа и выхода. Если у заведения несколько входов, то для каждого входа формируется отдельный qr-код.

На сегодняшний день практика применения qr-кодов хорошо себя зарекомендовала в странах Юго-восточной Азии - Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Есть аналоги и в других странах.