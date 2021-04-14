Ж/д вокзал оцепили в Караганде

В Караганде оцепили железнодорожный вокзал, передает zakon.kz.

14 апреля текущего года в 14.15 чаc. в Линейный отдел полиции на ст. Караганда-Сортировочная поступило сообщение, что при входе в железно-дорожный вокзал была обнаружена бесхозная коробка. При получении данной информации личным составом ЛОП была оцеплена прилегающая территория железно дорожного вокзала. Оповещены службы оперативного реагирования, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Из здания эвакуировали 60 человек.

Саперы осмотрели коробку. Никаких опасных и запрещенных веществ не обнаружено. В ней находились два абразивных диска под болгарку.

В 15.00 часов была дана команда "Отбой". В настоящее время вокзал работает в штатном режиме. Проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Владельца этой коробки ищут.