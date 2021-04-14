Украина начала крупные учения вдоль границы с Крымом

Украина начала масштабные военные учения вдоль границ Крыма, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы командования Объединенных сил ВСУ, в маневрах принимают участие артиллерийские и танковые резервы.

Согласно легенде, украинские военные отражают наступление условного противника, танковое подразделение которого при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ, - говорится в сообщении Известий.

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уточнил, что для противодействия наступлению военные применили в том числе батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира".

В свою очередь, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках учений российские военные силы за три недели перебросили на западные рубежи две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.

Данные меры являются ответом на угрозу РФ со стороны НАТО, - уточнил он.

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