Россия уходит от западных платежных систем. Что будет с Казахстаном

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия должна отказаться от западных платежных систем и перейти к расчетам в альтернативных валютах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не исключал, что страну могут отключить от SWIFT (платежная система) принудительно, в качестве очередных санкций. Корреспондент zakon.kz спросил у финансового аналитика Армана Бейсембаева: как это может повлиять на Казахстан.

К слову, у России есть своя платежная система "Мир", которая, по словам Пескова, уже окрепла.

По мнению Бейсембаева, при уходе России из SWIFT по финансовой системе будет нанесен довольно ощутимый удар. Ведь система SWIFT глобальная, а отказ от нее – это еще один шаг к изоляции и отключению России от внешнего мира, а значит, и от потоков капитала и инновации.

Будут разорваны многие экономические связи, срывы и отмена контрактов, нарушение договоренностей, задолженности по обязательствам, просрочка по платежам, банкротства, технические дефолты - это колоссальные убытки, недополученная прибыль, снижение доверия между контрагентами, рост рисков по всей экономике. То есть, за всем этим стоят далеко идущие последствия, справиться с которыми можно будет нескоро, - рассказал финансовый аналитик.

Тем не менее, продолжил спикер, экономика - вещь адаптивная. Так или иначе, выходы и варианты будут найдены. Однако сам процесс может занять до 2-3 лет, и это при самых высоких темпах. А тем временем, как экономика, так и финансовый сектор могут сжаться довольно сильно – это риск разрастания серьезного кризиса.

Эксперт отметил, что все вышеописанное может коснуться и Казахстан.

Наши экономики плотно связаны, тенге реагирует на движение рубля и ходит за ним следом. Отключение России от SWIFT – это риск краха их фондового рынка и обрушение курса рубля, перспектива получить серьезный финансовый кризис. Тогда и тенге, конечно же, полетит следом. Все сложности, которые будет испытывать российская экономика, отразятся и на нас, - пояснил он.

Что касается отказа Казахстана от SWIFT, то добровольного отказа в перспективе не просматривается.

Нам его просто нечем заменить, а придумать свою систему мы, очевидно, и не готовы, и не способны – ни ресурсов, ни денег, ни времени, ни воли, ни мозгов для этого у нас нет, - сказал Бейсембаев.

SWIFT - международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы